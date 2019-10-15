У Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Актриса Анастасия Заворотнюк действительно больна, однако сообщения СМИ о деталях ее состояния являются выдумкой.

Об этом сообщается в Instagram актрисы со ссылкой на аккаунт, созданный близкими звезды сериала "Моя прекрасная няня" в ее поддержку.

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"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", - говорится в сообщении.

Ссылка на Instagram-аккаунт, созданный в поддержку Заворотнюк, появилась в stories аккаунта самой актрисы.

Ранее СМИ сообщали, что Заворотнюк не реагирует на окружающую обстановку, ее состояние резко ухудшилось. Первая информация о том, что актриса находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга, появилась в СМИ в начале сентября 2019 года.