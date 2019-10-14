Ани Лорак показалась в вызывающем образе (фото)
20:32, 14 октября 2019Звезды
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Такой наряд удачно подчеркнул роскошную фигуру Каролины и обнажил ее стройные ножки.
Лорак предстала в откровенном образе / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак показала сексуальные кадры, очевидно, со съемок клипа на новую песню "Мы нарушаем".
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Так, на опубликованном в Instagram видео артистка появилась в откровенном наряде: ультракоротком белом платье-кимоно под пояс и с длинными рукавами, а также ботфортах в тон. Такой наряд удачно подчеркнул роскошную фигуру Каролины и обнажил ее стройные ножки.
Дополнила весьма вызывающий образ Лорак солнцезащитными очками и распущенными волосами.
Лорак предстала в откровенном образе / instagram.com/anilorak
Ранее Ани Лорак похвасталась фото с раздевалки спортзала и нарвалась на волну критики из-за чрезмерного увлечения фотошопом.
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