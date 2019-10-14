Ани Лорак ужаснула отфотошопленным лицом (фото)

Судя по комментариям, многим поклонникам не понравился новый образ Лорак.

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась фото, очевидно, с раздевалки спортзала и нарвалась на волну критики.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем поп-звезда позирует в стиле total black на фоне шкафчиков. На ней черные спортивные штаны, футболка и кроссовки. Судя по комментариям, многим поклонникам не понравился новый образ Лорак.

"Зачем так фотошопить лицо?", "Худая, куда формы делись неповторимые, как у Лорак?", "Зачем вы сменили образ? Сейчас вы постоянно в молодежных бесформенных одеждах, зачем?", "Сельские понты", - пишут в комментариях под фото "дивы".

Ранее Ани Лорак, украинская певица, которая живет и выступает в России, снова напугала поклонников своим внешним видом.