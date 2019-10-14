Танцы со звездами: кто покинул шоу после восьмого эфира (видео)
Восьмой выпуск 3 сезона Танцы со звездами 2019 вышел в эфир 13 октября, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу.
Темой прямого эфира шоу стала "Битва за жизнь". Участники демонстрировали на паркете лишь танцы бальной программы.
Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов
Елена Кравец и Макс Леонов - 38 баллов
Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 37 баллов
Ксения Мишина и Женя Кот - 35 баллов
Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 35 баллов
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 34 балла
Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 34 баллов
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 25 баллов
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
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Так, в зону риска попали три пары: Даниэль Салем с Юлией Сахневич, Алексей Яровенко с Еленой Шоптенко и Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой. Однако за шанс остаться в проекте пары пришлось бороться Алексею и Михаилу.
Парам пришлось продемонстрировать танец за жизнь, который стал для них сюрпризом. Так, они одновременно должны были исполнить ча-ча-ча.
Однако пара Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой, которые в прямом эфире исполнили страстную румбу, отказалась танцевать за жизнь, чем нарушили правила шоу, отмечая, что зная, как к их паре относится жюри, им не имеет никакого смысла танцевать.
Соответственно они и покинули проект в восьмом эфире.