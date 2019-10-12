Играл у Тарантино и Линча: Умер голливудский актер Роберт Форстер

Форстер был одним из любимых актеров Тарантино.

В пятницу в своем доме в Лос-Анджелес (США) умер голливудский актер 78-летний Роберт Форстер.

Об этом пишет Hollywood reporter.

Роберт Форстер снялся в третьем сезоне сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» и получил Оскар за роль в ленте Квентина Тарантино «Джеки Браун».

Читайте такжеКамбербэтч присоединился к экоактивистам в Лондоне (фото)

Издание пишет, что актер долгое время болел раком мозга.

Впервые Форстер появился на экранах в 1967 году – играл вместе с Брандо и Тейлор.

В начале 90-х популярность американца начала стремительно подать – ради денег брался даже за малобюджетные фильмы.

«Моя карьера была такой в течение 5 лет, а потом еще 27. Каждый раз, когда она достигала дна, я думал, что смогу терпеть. Затем она снова упала. В конце у меня не было ни агента, ни менеджера, ни адвоката. Ничего. Я брался за все», – рассказал в 2018 году актер чикагскому изданию.

В 1997 году Тарантино фактически «реабилитировал» Форстера, пригласив его актером в ленту о Джеки Брауне, написав под него героя Макса Черри. Вскоре Форстер получил за роль Оскар.

После фильма Тарантино Форстера завалили предложениями. Он работал в таких фильмах как: «Психо» (1998), «Малхолланд Драйв» (2001), «Человеческая природа» (2001) и др.

Кроме того, Форстер повторил роль Макса Черри в "El Camino: A Breaking Bad Movie".

Как сообщал УНИАН, культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино работает над новым проектом – не фильмом, а книгой.

«У меня есть персонаж, который участвовал во Второй мировой войне, и он видел много кровопролития. И теперь он вернулся домой (это где-то 50-е годы), фильмы его уже не трогают. Он считает их детскими после всего, что прошел», – рассказал Тарантино в разговоре с другим режиссером Скорсезе.