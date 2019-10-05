Не фильм: легендарный Тарантино рассекретил свой будущий творческий проект

Кроме того, режиссер также поделился идеей будущего фильма.

Культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино работает над новым проектом – не фильмом, а книгой.

«У меня есть персонаж, который участвовал во Второй мировой войне, и он видел много кровопролития. И теперь он вернулся домой (это где-то 50-е годы), фильмы его не затрагивают. Он считает их детскими после всего, что прошел», – рассказал Тарантино в разговоре с другим режиссером Скорсезе, пишет IndieWire.

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Герой, по замыслу режиссера, случайно слышит о фильмах Куросавы и Феллини и начинает ими интересоваться. Вскоре ветеран еще больше убеждается в фальши голливудских лент.

Тарантино также добавил, что предстоящий и последний фильм может быть фильмом ужасов или продолжением «Убить Билла».

О сроках выхода романа режиссер не рассказал.

Ранее Тарантино уже говорил, что хочет снять «суперфильм», который подвел бы итоги всех его предыдущих картин.

"Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который завершит логику всего моего огромного фильма", - сказал Тарантино.