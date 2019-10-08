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Ани Лорак заподозрили в беременности (видео)

09:45, 08 октября 2019
Звезды
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Лорак, очевидно, из-за плотного графика вынуждена пропускать тренировки в спортзале  / instagram.com/anilorak

Недавно опальная 41-летняя украинская певица Ани Лорак отправилась в гастрольный тур. На днях она представила свое масштабное шоу DIVA в подмосковном Серпухове.

Особенный интерес вызвали у публики наряды звезды. Отмечая смену образов, фанаты удивились, заметив заметно округлившийся живот певицы, передает StarHit.

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В cети быстро распространились слухи о том, что Лорак беременна. Предполагаемым же отцом ребенка поклонники справедливо считают ее нынешнего бойфренда - 26-летнего продюсера Егора Глеба.

Ко всему прочему, еще несколько месяцев назад Ани демонстрировала идеальный пресс, а теперь неожиданно спрятала фигуру за широкой одеждой. Однако есть и те, кто уверен, что артистка просто поправилась, но из-за плотного графика вынуждена пропускать тренировки в спортзале.

Ранее Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.

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Теги: #Ани Лорак