Ани Лорак предстала в эффектной позе в халате (фото)
05:07, 30 сентября 2019Звезды
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В кадре поп-звезда надела халат на голое тело, а на голове у нее полотенце.
Лорак восхитила сеть новым фото / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.
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Фото артистка опубликовала в Instagram. В кадре поп-звезда надела халат на голое тело, а на голове у нее полотенце.
Ани Лорак приняла эффектную позу: позировала сидя, приподняв халат и оголив длинные стройные ноги.
"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA-процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", - написала певица.
Ранее Ани Лорак презентовала песню "Мы нарушаем" и анонсировала новый, 16-й, альбом "За мечтой".
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