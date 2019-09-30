Ани Лорак предстала в эффектной позе в халате (фото)

В кадре поп-звезда надела халат на голое тело, а на голове у нее полотенце.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.

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Фото артистка опубликовала в Instagram. В кадре поп-звезда надела халат на голое тело, а на голове у нее полотенце.

Ани Лорак приняла эффектную позу: позировала сидя, приподняв халат и оголив длинные стройные ноги.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA-процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", - написала певица.

Ранее Ани Лорак презентовала песню "Мы нарушаем" и анонсировала новый, 16-й, альбом "За мечтой".