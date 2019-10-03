В сети появилось фото игривой Аллы Пугачевой в мини-платье

Примадонна принимала гостей в стильном наряде.

Известный российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram фотографию со своей женой - 70-летней певицей Аллой Пугачевой.

Читайте такжеАллу Пугачеву не узнали на новых фото

"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: их дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова, подруга Аллы Борисовной Ида Достман.

В центре опубликованного кадра - дочь звездных супругов Лиза, она предстала сидя на роскошном стуле, как на троне. А Пугачева изображает над ее головой импровизированную корону.

Сама Примадонна принимала гостей в стильном наряде - светлом легком платье-халате в мелкий принт. Длина выбранного Аллой Борисовной наряда позволила ей продемонстрировать стройные ноги, а пояс на платье подчеркнул талию артистки.

Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.