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Алла Пугачева появилась в дерзком наряде (фото)

09:19, 18 сентября 2019
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Пугачева старается молодиться / instagram.com/alla_pugacheva_forum

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Снимок с Примадонной опубликован на одной из ее фан-страниц в Instagram. В кадре артистка позирует рядом со спортивным тренером. Она надела что-то среднее между комбинезоном и платьем. На белую футболку этот наряд крепится подтяжками, но внизу он выглядит, как обычное платье.

Дополнила дерзкий молодежный образ Алла Борисовна кудрями, соломенной шляпой и любимым макияжем - подведенными глазами и блеском на губах.

На фото Пугачева выглядит намного моложе своего возраста. Напомним, недавно она отметила 70-летие. Судя по комментариям под снимком, многие гадают, как ей удается так молодиться.

Ранее 70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимком.

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Теги: #фото#Алла Пугачева