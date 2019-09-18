Алла Пугачева появилась в дерзком наряде (фото)

Глядя на фото Примадонны, складывается впечатление, что годы ей неподвластны.

Певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.

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Снимок с Примадонной опубликован на одной из ее фан-страниц в Instagram. В кадре артистка позирует рядом со спортивным тренером. Она надела что-то среднее между комбинезоном и платьем. На белую футболку этот наряд крепится подтяжками, но внизу он выглядит, как обычное платье.

Дополнила дерзкий молодежный образ Алла Борисовна кудрями, соломенной шляпой и любимым макияжем - подведенными глазами и блеском на губах.

На фото Пугачева выглядит намного моложе своего возраста. Напомним, недавно она отметила 70-летие. Судя по комментариям под снимком, многие гадают, как ей удается так молодиться.

Ранее 70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимком.