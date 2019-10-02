На "Золотых воротах" появится "голливудская звезда": в киевском метро рассказали детали визита Тома Круза

В метро заявили, что Тому Крузу не предоставлялась специальная охрана, ведь у него есть собственная.

В честь визита в киевское метро актера Тома Круза на станции "Золотые ворота" будет установлена "голливудская звезда".

Об этом изданию «Обозреватель» рассказали в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". "Поклонницы Тома Круза уже готовят звезду. Она будет приклеена на полу станции "Золотые ворота". Администрация, конечно же, не будет против. Наоборот, начнем делать Аллею звезд, как в Голливуде", – сообщили в метрополитене.

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Отвечая на вопрос, почему известный актер решил воспользоваться метро, в пресс-службе заявили: "У нас даже не возникает такого вопроса! Другого варианта даже быть не могло!"

В метро уточнили: Тому Крузу не предоставлялась специальная охрана. "У него есть собственная охрана".

"Он не пользовался льготным удостоверением, не покупал жетон, а оплатил проезд банковской картой. Он провел в метро примерно столько же времени, сколько и наши пассажиры, 10-15 минут", – добавили в пресс-службе.

В метро также сообщили, что никакой предварительной договоренности между администрацией метрополитена и пресс-службой актера по поводу его визита не было. "Мы уважаем всех наших пассажиров, независимо от их статуса или чего-либо еще. Мы рады, когда метрополитеном пользуются звезды кино, но так же мы рады всем нашим пассажирам", – подчеркнули в пресс-службе.