Светлана Лобода показала лицо без макияжа (фото)

Исполнительница продемонстрировала свою естественную красоту.

36-летняя опальная украинская певица Светлана Лобода поделилась на личной странице в Instagram свежим фото.

Читайте также"Это просто секс!": Надя Дорофеева удивила пикантным фото

В кадре экс-солистка группы "ВИА Гра" предстала без макияжа, поддержав тренд на естественность. Как можно разглядеть, в кадре "суперзвезда" появилась без тонального крема, туши и румян на лице.

"Так много мыслей... О чем она думает?", - загадочно подписала пост Лобода.

Ранее Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.