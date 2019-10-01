Светлана Лобода показала лицо без макияжа (фото)
08:11, 01 октября 2019Звезды
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Исполнительница продемонстрировала свою естественную красоту.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
36-летняя опальная украинская певица Светлана Лобода поделилась на личной странице в Instagram свежим фото.
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В кадре экс-солистка группы "ВИА Гра" предстала без макияжа, поддержав тренд на естественность. Как можно разглядеть, в кадре "суперзвезда" появилась без тонального крема, туши и румян на лице.
"Так много мыслей... О чем она думает?", - загадочно подписала пост Лобода.
Ранее Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.
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