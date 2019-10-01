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Светлана Лобода показала лицо без макияжа (фото)

08:11, 01 октября 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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В кадре экс-солистка группы "ВИА Гра" предстала без макияжа, поддержав тренд на естественность. Как можно разглядеть, в кадре "суперзвезда" появилась без тонального крема, туши и румян на лице.

"Так много мыслей... О чем она думает?", - загадочно подписала пост Лобода.

Ранее Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.

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Теги: #фото#Светлана Лобода