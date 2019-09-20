Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в украинском селе

В последний путь актер хочет отправиться в селе Загорцы Хмельницкой области, где живет бабушка его помощника.

Американский актер Микки Рурк заявил, что хочет, чтобы после смерти его похоронили в Украине.

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Актер хочет отправиться в последний путь в селе Загорцы Хмельницкой области, где живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США). Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», – заявил Рурк.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно стало известно о смерти известного двойника персонажа Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря".