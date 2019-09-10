У Ким обнаружили ревматоидный артрит и красную волчанку.

Скандальная американская звезда Ким Кардашьян смертельно больна.

Об этом сообщает Daily Maill.

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Звезда долгое время жаловалась на хроническую усталость, немоту в руках и опухание суставов. По словам звезды, однажды утром ее руки затекли настолько, что она не смогла поднять зубную щетку и самостоятельно застегнуть бюстгальтер. После этого Ким обратилась к медикам и сдала анализы.

Врачи диагностировали у нее сразу две неизлечимые болезни - красную волчанку и ревматоидный артрит. Ким ждет длительное обследование и пожизненная терапия.

Ревматоидный артрит - это хроническое системное аутоиммунное заболевание, поражающее в основном суставы.

Системная красная волчанка является хроническим воспалительным заболеванием аутоиммунной природы. Она неизлечима, а больной организм можно только поддерживать. Около 80% людей с таким диагнозом проживают еще 10 лет, около 60% - 20 лет, и только в редких случаях - 25−30 лет.