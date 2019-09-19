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Лорак анонсировала новую песню (видео)

14:45, 19 сентября 2019
Звезды
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Лорак анонсировала новую песню / фото instagram.com/anilorak

Об этом свидетельствует пост в Instagram певицы.

Никаких других подробностей, кроме даты релиза, Лорак не сообщила. Однако раньше у себя в Stories она публиковала короткие видео из звукозаписывающей студии, где она работала над дуэтной песней со своим земляком, певцом родом из Черновцов Мишей Марвиным, который также является братом украинской певицы TAYANA. В видео попал и кусочек песни.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак раскритиковали в Instagram за неудачное платье.

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Теги: #Ани Лорак