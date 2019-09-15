Ани Лорак раскритиковали в Instagram за неудачное платье (фото)
21:03, 15 сентября 2019Звезды
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Певица надела изумрудно-зеленое сверкающие платье с бежевыми вставками и туфли на высоких шпильках.
Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 15 Сен 2019 в 9:35 PDT
Ани Лорак раскритиковали в Instagram за неудачное платье.
Снимок размещен в ее Instagram.
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Певица надела изумрудно-зеленое сверкающие платье с бежевыми вставками и туфли на высоких шпильках.
Однако не всем пользователям понравилось ее платье: они сочли его слишком откровенным.
"Платье отвратительное", "Очень вульгарное платье. Зачем?", - написали пользователи в комментариях.
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