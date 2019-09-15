Ани Лорак раскритиковали в Instagram за неудачное платье (фото)

Певица надела изумрудно-зеленое сверкающие платье с бежевыми вставками и туфли на высоких шпильках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 15 Сен 2019 в 9:35 PDT

Ани Лорак раскритиковали в Instagram за неудачное платье.

Снимок размещен в ее Instagram.

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Певица надела изумрудно-зеленое сверкающие платье с бежевыми вставками и туфли на высоких шпильках.

Однако не всем пользователям понравилось ее платье: они сочли его слишком откровенным.

"Платье отвратительное", "Очень вульгарное платье. Зачем?", - написали пользователи в комментариях.