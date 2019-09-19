Врачи определились с лечением Заворотнюк

Врачи оценивают состояние актрисы как стабильно тяжелое.

По сообщениям СМИ, врачи определились с лечением актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Первостепенны антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов. В общем, актрисе проводят инфузионную терапию.

"Врачи оценивают состояние Заворотнюк как стабильно тяжелое", - добавили в Mash.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.

По последним данным, актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.