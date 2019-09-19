Врачи определились с лечением Заворотнюк
11:02, 19 сентября 2019Звезды
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Врачи оценивают состояние актрисы как стабильно тяжелое.
Состояние Заворотнюк тяжелое / фото УНИАН
По сообщениям СМИ, врачи определились с лечением актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Первостепенны антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов. В общем, актрисе проводят инфузионную терапию.
"Врачи оценивают состояние Заворотнюк как стабильно тяжелое", - добавили в Mash.
Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.
По последним данным, актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.
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