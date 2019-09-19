Журналисты рассказали о роскошной жизни близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Поклонники не сомневаются, что и шестой день рождения наследники Примадонны отметят с размахом.

Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметили шестилетие. Несмотря на нежный возраст, дети Аллы Пугачевой уже посещают лучшие учебные заведения, при этом изучая несколько языков.

Журналисты "СтарХит" узнали, сколько же тратят знаменитые родители на шикарную жизнь малышей.

Алла Пугачева и Максим Галкин еще в 2015 году отдали малышей в один из лучших садиков Москвы. Элитное учебное заведение «Кот в сапогах» располагается неподалеку от поселка Грязь, где проживает звездная чета.

В садике детей обучают английскому и французскому, попутно устраивая уроки балета, хорового пения и хореографии. Обучение в учреждении обходится звездной паре примерно в 195 тысяч рублей (более 74 тысяч гривен) на одного ребенка.

«В обычные дни Лизу и Гарри по утрам привозят няня с водителем, – рассказали сотрудники «Кота в сапогах». — А когда мы устраиваем мероприятия, Алла Борисовна и Максим приезжают лично, обычно их сопровождают несколько охранников. Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих».

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Кроме того, за Лизой и Гарри регулярно присматривает целая армия помощников.

Так, у каждого из малышей есть своя няня. Сотрудницы круглосуточно находятся рядом с детьми и проживают в знаменитом замке звездной четы. Их услуги обходятся примерно в 100 тысяч рублей (38,3 тыс. грн) ежемесячно.

Помимо этого, особняк супругов регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает малышам дополнительные языковые уроки, а услуги специалиста стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц (38,3 тыс. грн).

Если же Лиза и Гарри отправляются на светское мероприятие, то сопровождают их охранники. Журналистам удалось узнать, что в штате звездной семьи состоит не менее пяти охранников, каждый из которых получает неплохое жалование.

Ну, а в детский сад пятилетних наследников певицы и юмориста отвозит личный водитель, который следит за тем, чтобы с детишками ничего не случилось по дороге.

Звездные супруги неоднократно подчеркивали, что для них важно здоровье малышей, поэтому акцент в их рационе сделан на здоровую пищу.

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