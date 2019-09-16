Умер актер сериала "Беверли-Хиллз"
15:31, 16 сентября 2019Звезды
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У актера остались жена и восьмилетний сын.
Терк умер на 50-м году жизни / Скриншот
Актер Брайан Терк, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", умер на 50-м году жизни после длительной болезни.
Более года назад у актера диагностировали рак, передает The Sun.
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О болезни, которую Терк держал в секрете, коллеги и друзья узнали только летом. Тогда они и создали специальный фонд помощи, но излечиться актер не смог.
У Брайана Терка остались жена и восьмилетний сын.
Актер прославился благодаря роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также ролям второго плана в "Американском пироге 2", "Парке Юрского периода: Затерянном мире" и других.
Ранее в США в возрасте 52 лет умер актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210".
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