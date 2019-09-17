Все тело в пятнах, лицо опухло: Седокова рассказала об опасной болезни (фото, видео)

Певица уже три недели борется с крапивницей.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова уже несколько недель страдает от крапивницы.

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Этой новостью певица поделилась у себя в соцсетях. Она рассказала, что на протяжении трех недель каждое утро просыпается от зуда, ее лицо опухло, а тело покрылось красными пятнами.

"А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдёт. Не прошло. С каждым днём становилось все "красивее". Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - рассказала Седокова, опубликовав фото с красными пятнами на теле.

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