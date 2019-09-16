"Самый важный момент того прекрасного дня": новый муж Собчак показал венчание в церкви (фото, видео)

Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения.

В пятницу 13-го Ксения Собчак и ее возлюбленный Константин Богомолов обменялись брачными клятвами.

Вскоре в сеть попали первые свадебные фото пары — катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас» в качестве свадебной машины, гвоздики — букет невесты, карета, которая доставила влюбленных в храм для венчания, и яркая рубашка жениха. Все это уже активно обсуждается в сети. Не осталось без внимания и платье, которое Ксения выбрала для столь важного дня.

После официальной регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения. Они приехали в церковь в карете. Телеведущая зашла в храм в фате и с букетом в руках.

Для венчания и Ксения, и Константин сменили наряды. Жених надел под черный костюм классическую белую рубашку, а невеста — белое кружевное платье с корсетом. Специально для нее этот наряд разработал бренд Edem. К слову, в храм влюбленные прибыли не на катафалке, как в ЗАГС, а на карете, запряженной четверкой лошадей.

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Новый муж Собчак в своем Инстаграме опубликовал фото с венчания в церкви, назвав его "самым важным моментом того дня".

"На этом фото - самый важный момент того прекрасного дня. Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя Жизни. И я бесконечно горжусь моей удивительной женой, - прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю," - написал Богомолов.