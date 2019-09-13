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Муж Заворотнюк ушел из ледового шоу после слухов о раке у актрисы

20:16, 13 сентября 2019
Звезды
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Муж Заворотнюк покинул ледовое шоу / instagram.com/a_zavorotnyuk

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Super. Сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции.

"Петр проводит время рядом с Анастасией, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга", - говорится в сообщении. 

"Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", — рассказали Super коллеги фигуриста.

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга. 

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Теги: #Анастасия Заворотнюк