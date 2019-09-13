Муж Заворотнюк ушел из ледового шоу после слухов о раке у актрисы

По информации СМИ, муж Заворотнюк проводит все время с ней.

После ухудшения здоровья жены Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев принял решение покинуть ледовое шоу "Руслан и Людмила".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Super. Сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции.

"Петр проводит время рядом с Анастасией, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга", - говорится в сообщении.

"Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", — рассказали Super коллеги фигуриста.

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.