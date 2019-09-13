Заворотнюк сделает специальное заявление на фоне слухов о раке мозга
15:55, 13 сентября 2019Звезды
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О своем здоровье актриса обещает рассказать сама в эфире росТВ.
Анонсировано специальное заявление Заворотнюк / фото УНИАН
Актриса театра и кино, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк планирует сама рассказать о своем состоянии в эфире одного из российских телеканалов.
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Об этом агентству новостей "Москва" сообщил концертный директор актрисы Стас Христов.
"О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов", - сказал он.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии, у нее якобы рак мозга последней стадии. У самой звезды сериала "Моя прекрасная няня" эту информацию опровергают.
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