Заворотнюк сделает специальное заявление на фоне слухов о раке мозга

О своем здоровье актриса обещает рассказать сама в эфире росТВ.

Актриса театра и кино, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк планирует сама рассказать о своем состоянии в эфире одного из российских телеканалов.

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Об этом агентству новостей "Москва" сообщил концертный директор актрисы Стас Христов.

"О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов", - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии, у нее якобы рак мозга последней стадии. У самой звезды сериала "Моя прекрасная няня" эту информацию опровергают.