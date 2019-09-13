У Заворотнюк прокомментировали слухи о ее тяжелом состоянии

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк попала в больницу в тяжелом состоянии.

Представитель актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что артистка назвала информацию о своей госпитализации бредом.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань", - цитирует СМИ слова Христова.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

Анастасия Заворотнюк – заслуженная артистка России. В 1993 году она окончила школу-студию МХАТ и стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова.

Известность принесла ей главная роль в комедийном телесериале “Моя прекрасная няня”.