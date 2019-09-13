Экс-"виагра" представила новую песню, сопроводив пост кадром из Playboy (фото, видео)

Исполнительница представила свою новую композицию под названием Vibe.

Сексуальна украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила новую песню под названием Vibe.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр к новой работе, на котором предстала в откровенном образе - красном латексном костюме, обнажающем ее живот и подчеркивающем огромную грудь. Это - кадр из фотосъемки для Playboy.

"Viba - это про любовь, без которой больше не возможно жить. Это про сумасшествие. Это про то, когда тебя уносит и тебе уже все равно. Не важны ни обстоятельства, ни приличия, ни мнения других людей. Когда так сильно, что без "него" все потеряло смысл. Когда писала ее, думала, что это был конец. А оказалось, только начало...", - описала свою новую песню Седокова.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.