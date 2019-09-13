Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Заворотнюк попала в реанимацию - СМИ

Актрису перевели в реанимацию сегодня ночью.

Известная по сериалу "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши.

"Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния", - утверждает СМИ.

В Европе звезда "Моей прекрасной няни" проходила лечение, но положительных результатов оно не дало. При этом не указывается, о какой именно болезни идет речь.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.