Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Заворотнюк попала в реанимацию - СМИ
12:30, 13 сентября 2019Звезды
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Актрису перевели в реанимацию сегодня ночью.
Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось / фото Mash
Известная по сериалу "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши.
"Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния", - утверждает СМИ.
В Европе звезда "Моей прекрасной няни" проходила лечение, но положительных результатов оно не дало. При этом не указывается, о какой именно болезни идет речь.
Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.
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