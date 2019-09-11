Лобода в ярком купальнике показала роскошную грудь (фото)

Лобода позирует на фоне каменных колонн, демонстрируя стройную фигуру в открытом купальнике весьма необычного цвета и фасона.

Украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала роскошную фигуру в ярком купальнике.

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Звезда поделилась свежим снимком в Instagram.

На нем Лобода позирует на фоне каменных колонн, демонстрируя стройную фигуру в открытом купальнике весьма необычного цвета и фасона. В руках у певицы бежевое парео.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в простых трениках и футболке взорвала Instagram.