Лобода в ярком купальнике показала роскошную грудь (фото)
10:50, 11 сентября 2019Звезды
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Лобода позирует на фоне каменных колонн, демонстрируя стройную фигуру в открытом купальнике весьма необычного цвета и фасона.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала роскошную фигуру в ярком купальнике.
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Звезда поделилась свежим снимком в Instagram.
На нем Лобода позирует на фоне каменных колонн, демонстрируя стройную фигуру в открытом купальнике весьма необычного цвета и фасона. В руках у певицы бежевое парео.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в простых трениках и футболке взорвала Instagram.
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