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Лобода в ярком купальнике показала роскошную грудь (фото)

10:50, 11 сентября 2019
Звезды
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Instagram Светлана Лобода

доброе ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Звезда поделилась свежим снимком в Instagram.

На нем Лобода позирует на фоне каменных колонн, демонстрируя стройную фигуру в открытом купальнике весьма необычного цвета и фасона. В руках у певицы бежевое парео.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в простых трениках и футболке взорвала Instagram.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода