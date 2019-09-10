Ани Лорак в простых трениках и футболке взорвала Instagram (фото)

Свежий снимок, опубликованный в Instagram, вызвал целую волну комплиментов в адрес певицы.

Украинская певица Ани Лорак не перестает радовать свою армию фанатов новыми снимками.

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Так, свежий снимок, опубликованный в Instagram, вызвал целую волну комплиментов в адрес певицы.

На нем Лорак позировала в простых черных спортивных штанах и черной футболке оверсайз. Волосы певицы были гладко уложены. В руках у нее был стакан с напитком.

"Дива", "Ну, какая же вы красавица!", "Невозможно взгляд отвести", -засыпали комплиментами певицу.