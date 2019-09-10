Ани Лорак в простых трениках и футболке взорвала Instagram (фото)
21:48, 10 сентября 2019Звезды
659 0
Свежий снимок, опубликованный в Instagram, вызвал целую волну комплиментов в адрес певицы.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак не перестает радовать свою армию фанатов новыми снимками.
Читайте такжеЛобода эротично станцевала в одном белье, рекламируя новую песню (видео)
Так, свежий снимок, опубликованный в Instagram, вызвал целую волну комплиментов в адрес певицы.
На нем Лорак позировала в простых черных спортивных штанах и черной футболке оверсайз. Волосы певицы были гладко уложены. В руках у нее был стакан с напитком.
"Дива", "Ну, какая же вы красавица!", "Невозможно взгляд отвести", -засыпали комплиментами певицу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter