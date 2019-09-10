Светлана Лобода показала фото "с самым красивым мужчиной"

Супруга Реввы Анжелика отреагировала на пост Лободы, написав: "Спасибо, любимая". Сам Александр ответил: "Спасибо, дорогая".

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой, известным под псевдонимом Артур Пирожков.

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Соответствующий снимок "суперзвезда" опубликовала на своей странице в Instagram, поздравив таким образом Пирожкова с днем рождения.

"Мой дружочек! Как сильно радуюсь я нашему сегодня. Обожаю тебя и всю вашу прекрасную семью! Будь здоров и счастлив, самый красивый мужчина на свете! Ты потрясающий, светлый и добрый. Таких больше нет. С днём рождения, мой друг. Люблю. Жду этот вечер", - написала Лобода.

В кадре Светлана предстала в черном мини, облокотившись на Ревву, который также облачился в наряд total black.

Ранее Maruv после третьего выпуска "Танцев со звездами" опубликовала горячие фото со своего выступления.