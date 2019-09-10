MARUV взбудоражила сеть пикантными фото

Поклонники в восторге от нового образа Maruv.

Maruv после третьего выпуска "Танцев со звездами" опубликовала горячие фото со своего выступления.

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Снимки, на которых исполнительница позирует со своим партнером Jay и подтанцовкой, она показала в Instagram.

"Спасибо всем, что поддержали нашу пару на этом эфире "Танцев со звездами". Мы с Jay приготовили еще столько много всего интересного, а самой сок приберегли на самый конец", - пишет она.

Также Maruv показала и фото с судьями, когда приходила к Кухар забрать подарок - книгу.

Как сообщалось, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".