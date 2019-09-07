Светлана Лобода "засветила" огромную грудь в пикантной позе (фото)
18:18, 07 сентября 2019Звезды
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На снимке поп-звезда позирует в черном одеянии.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанов эпатажными снимками.
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Так, в этот раз в Instagram артистки появился снимок, на котором она позирует, сидя на чемодане. Внимание на себя в кадре обращает как поза "суперзвезды" - она сидит, широко раздвинув ноги, - так и бюст, который она прижала ручкой из чемодана так, что та едва не выпадает из топа.
"Дом, милый дом", - коротко подписала соблазнительный кадр Лобода.
На фото поп-звезда позирует в черном одеянии - леггинсах, топе и джинсовой курточке.
Ранее Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram.
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