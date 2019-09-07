Светлана Лобода "засветила" огромную грудь в пикантной позе (фото)

На снимке поп-звезда позирует в черном одеянии.

Опальная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанов эпатажными снимками.

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Так, в этот раз в Instagram артистки появился снимок, на котором она позирует, сидя на чемодане. Внимание на себя в кадре обращает как поза "суперзвезды" - она сидит, широко раздвинув ноги, - так и бюст, который она прижала ручкой из чемодана так, что та едва не выпадает из топа.

"Дом, милый дом", - коротко подписала соблазнительный кадр Лобода.

На фото поп-звезда позирует в черном одеянии - леггинсах, топе и джинсовой курточке.

Ранее Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram.