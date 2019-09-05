Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram (фото)

Пользователи сети заметили торчащий сосок исполнительницы.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть, казалось бы, простым фото.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре "суперзвезда" появилась в голубой удлиненной футболке и шортах такого же цвета. В глаза на фото бросается одна пикантная деталь: под нарядом Лобода без бюстгальтера, она "засветила" сосок.

"Нереально красивая", "Огонь", "Опять без белья?", "Богиня", - пишут в комментариях под фото.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк снова эротично позировала в купальнике и показала своего отца на этом же снимке.