Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram (фото)
07:56, 05 сентября 2019Звезды
365 0
Пользователи сети заметили торчащий сосок исполнительницы.
Лобода покоряет сердца фанов / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть, казалось бы, простым фото.
Читайте также"Старческие пигментные пятна": лицо Аллы Пугачевой шокировало сеть (фото)
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре "суперзвезда" появилась в голубой удлиненной футболке и шортах такого же цвета. В глаза на фото бросается одна пикантная деталь: под нарядом Лобода без бюстгальтера, она "засветила" сосок.
"Нереально красивая", "Огонь", "Опять без белья?", "Богиня", - пишут в комментариях под фото.
Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк снова эротично позировала в купальнике и показала своего отца на этом же снимке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter