Седокова в платье с декольте до пупка "засветила" пышную грудь (фото)

Соблазнительное фото Седокова сопроводила стихотворением.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь обрадовала поклонников, продемонстрировав свои пышные формы.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она одета в черное платье с декольте до пупка.

Соблазнительное фото Седокова сопроводила стихотворением Ирины Самариной "Лабиринт".

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова показала, как выглядела, когда училась в школе.