Седокова в платье с декольте до пупка "засветила" пышную грудь (фото)
16:25, 07 сентября 2019Звезды
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Соблазнительное фото Седокова сопроводила стихотворением.
Седокова завела сеть глубоким декольте / фото Instagram
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь обрадовала поклонников, продемонстрировав свои пышные формы.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она одета в черное платье с декольте до пупка.
Соблазнительное фото Седокова сопроводила стихотворением Ирины Самариной "Лабиринт".
фото Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Седокова показала, как выглядела, когда училась в школе.
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