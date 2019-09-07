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Седокова в платье с декольте до пупка "засветила" пышную грудь (фото)

16:25, 07 сентября 2019
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Седокова завела сеть глубоким декольте / фото Instagram

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она одета в черное платье с декольте до пупка.

Соблазнительное фото Седокова сопроводила стихотворением Ирины Самариной "Лабиринт".

фото Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова показала, как выглядела, когда училась в школе.

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Теги: #Анна Седокова