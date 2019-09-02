"В школе я была уродом": экс-"виагра" Седокова показала себя в подростковом возрасте (фото)

Седокова рассказала, что в детстве ее травили одноклассники.

Экс-участница популярной группы "ВИА Гра" показала, как выглядела, когда училась в школе.

Свое детское фото она опубликовала в Instagram.

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"В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка, но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и Мама, учительница, из-за которой меня все считали предательницей", - пожаловалась Седокова.

"Такая красивая", "Сейчас ваши одноклассники точно жалеют, что не дружили с вами. И все давно выросшие мальчики у ваших ног", - успокоили Анну подписчики.