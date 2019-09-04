Известный российский актер изменился до неузнаваемости, сбросив 100 килограмм (фото)

Чтобы добиться такого результата, актеру понадобился год.

Известный российский актер Александр Семчев сбросил 100 килограмм. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

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Как сообщает "СтарХит", чтобы добиться такого результата, ему понадобился год. Кто-то из поклонников предположил, что мужчина сделал резекцию желудка. Но тот опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании.

"Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект", - сказал Александр.

Помимо прочего, Семчев с помощью специальных приложений занимался подсчетом калорий. Артист не скрывает, что в борьбе за стройность не раз приходилось отступать, но желание стать здоровее взяло вверх.

"Главное - мотивация, то, ради чего вы это делаете. Вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас, никто этого не сделает", - подчеркнул актер.

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