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"Что за клоунский прикид?": Ани Лорак разочаровала сеть своим видом (фото)

14:45, 01 сентября 2019
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики в сети.

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В Instagram певица опубликовала снимки, на которых позирует в мешковатой одежде и темных очках.

На артистку обрушилось много критики, которая касалась не только внешнего вида, но и переезда украинки в РФ.

"Пустышка русской пародии", "Что за клоунский прикид?" "Такая лягушка..." "Предатели вы все, и вы, Ани Лорак", - пишут хейтеры.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак