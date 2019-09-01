"Что за клоунский прикид?": Ани Лорак разочаровала сеть своим видом (фото)

Лорак позирует в мешковатой одежде и темных очках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как настроение? О чем думаете? 😉 Скоро новый альбом! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 30 Авг 2019 в 9:28 PDT

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики в сети.

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В Instagram певица опубликовала снимки, на которых позирует в мешковатой одежде и темных очках.

На артистку обрушилось много критики, которая касалась не только внешнего вида, но и переезда украинки в РФ.

"Пустышка русской пародии", "Что за клоунский прикид?" "Такая лягушка..." "Предатели вы все, и вы, Ани Лорак", - пишут хейтеры.