"Что за клоунский прикид?": Ани Лорак разочаровала сеть своим видом (фото)
14:45, 01 сентября 2019Звезды
364 0
Лорак позирует в мешковатой одежде и темных очках.
Как настроение? О чем думаете? 😉 Скоро новый альбом!
Украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики в сети.
Читайте также"Шоу ваше х***ое" не начнется!": Киркоров обматерил со сцены работников фестиваля «Новая волна» (видео)
В Instagram певица опубликовала снимки, на которых позирует в мешковатой одежде и темных очках.
На артистку обрушилось много критики, которая касалась не только внешнего вида, но и переезда украинки в РФ.
"Пустышка русской пародии", "Что за клоунский прикид?" "Такая лягушка..." "Предатели вы все, и вы, Ани Лорак", - пишут хейтеры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter