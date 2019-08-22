MARUV устроила жаркую фотосессию со своим партнером по "Танцам со звездами" (фото)
13:44, 22 августа 2019Звезды
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Певица не только сама позировала в латексном наряде, но и одела в кожу и латекс своего партнера.
MARUV представила своего партнера по "Танцам со звездами" / фото instagram.com/maruvofficial
Эпатажная украинская певица MARUV представила подписчикам своего партнера по шоу "Танцы со звездами" Женю Дмитриенко (Джей).
В своем Instagram певица опубликовала откровенные снимки с их совместной фотосессии.
На фото MARUV позирует в латексном боди и черных колготках с тигровым принтом. У Джея не менее экстравагантный наряд - кожаные штаны и латексные нарукавники, торс танцора оголен.
Как сообщал УНИАН, стало известно, с кем знаменитости будут танцевать на паркете шоу "Танцы со звездами".
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