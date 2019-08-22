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MARUV устроила жаркую фотосессию со своим партнером по "Танцам со звездами" (фото)

13:44, 22 августа 2019
Звезды
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MARUV представила своего партнера по "Танцам со звездами" / фото instagram.com/maruvofficial

В своем Instagram певица опубликовала откровенные снимки с их совместной фотосессии.

На фото MARUV позирует в латексном боди и черных колготках с тигровым принтом. У Джея не менее экстравагантный наряд - кожаные штаны и латексные нарукавники, торс танцора оголен.

Как сообщал УНИАН, стало известно, с кем знаменитости будут танцевать на паркете шоу "Танцы со звездами".

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Теги: #танцы со звездами#MARUV