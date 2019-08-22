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Стало известно, с кем будут танцевать знаменитости на шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)

11:44, 22 августа 2019
Звезды
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Стали известны пары участников "Танцев со звездами" / фото 1+1

Вчера в Киеве на ВДНХ состоялась диско-вечеринка, на которой стали известны имена танцоров, которые встанут в пары со знаменитостями.

Так, на паркет вернется легенда шоу, победительница самого первого сезона Елена Шоптенко, которая привела к победе Владимира Зеленского. В прошлом году Шоптенко выступала хореографом-постановщиком шоу. На этот раз танцовщица станет в пару с актером Алексеем Яровенко.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / фото пресс-служба 1+1

Также во второй раз попытается выиграть прошлогодняя победительница Илона Гвоздева. Илона вновь выбрала партнера с чувством юмора (ранее она танцевала с Юрием Ткачом и Игорем Ласточкиным). На этот раз компанию на танцполе ей составит известный своими пародиями телеведущий Владимир Остапчук.

Еще одним ветераном шоу в новом сезоне станет Дмитрий Дигусар. Вместе с юмористкой Викторией Булитко он поборется за победу со своей бывшей женой - Еленой Шоптенко.

Виктория Булитко и Дмитрий Дигусар / фото пресс-служба 1+1

Еще одним танцором, знающим вкус победы в "Танцах со звездами", станет бывший партнер Натальи Могилевской Игорь Кузьменко. На этот раз он попытает удачу вместе с певицей TATYANA.

фото Instagram

В пару со звездой "Квартала 95" Еленой Кравец встанет танцор Макс Леонов.

Елена Кравец и Макс Леонов / фото пресс-служба 1+1

Компанию эпатажной MARUV составит не менее эпатажный танцор Джей.

MARUV и Женя Дмитриенко / фото пресс-служба 1+1

Один из секс-символов шоу "Танцы со звездами" Женя Кот на этот раз станцует с актрисой Ксенией Мишиной.

Ксения Мишина и Женя Кот / фото пресс-служба 1+1

Впервые участие в шоу примет одна из танцовщиц балета Насти Каменских Аделина Дели, которая станцует с репером Серегой (Полиграф Шарикoff).

Серега и Аделина Дели / фото пресс-служба 1+1

Юлия Сахневич, у которой в прошлом году завязался роман со своим партнером по шоу Павлом Вишняковым, в этом году встанет в пару с Даниелем Салемом.

Наставлять актера Михаила Кукуяка в шоу будет танцовщица Лиза Дружинина.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / фото пресс-служба 1+1

Зажигательная Яна Цибульская, которая в прошлом году заставила похудеть Руслана Сеничкина, в этот раз будет танцевать с DZIDZIO. 

DZIDZIO и Яна Цибульская / фото пресс-служба 1+1

Муж Цибульской, Дмитрий Жук, поборется с ней за победу вместе с Людмилой Барбир.

фото Instagram

С гимнасткой Анной Ризатдиновой станцует Александр Прохоров.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / фото пресс-служба 1+1

А телеведущую Надежду Матвееву постарается привести к победе Валерий Шохин.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин / фото пресс-служба 1+1
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Теги: #танцы со звездами