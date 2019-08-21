"Похотливая кошечка": Тина Кароль показала обнаженные ноги и ягодицы в ультраоткровенном купальнике (фото, видео)
14:46, 21 августа 2019Звезды
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Подписчики певицы просто "взорвались" в комментариях.
Кароль похвасталась соблазнительными формами / фото instagram.com/tina_karol/?hl=ru
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась снимками с бекстейджа съемок своего нового клипа на песню "Вабити".
В своем Instgram певица опубликовала фотографии, на которых она позирует у бассейна в серебристом купальнике с откровенными вырезами на бедрах.
фото instagram.com/tina_karol/?hl=ru
Подписчики певицы просто "взорвались" в комментариях.
"Развалилась, как похотливая кошечка", "Тина, снимай уже купальник, жизнь-то идет", "Клубничка", "Тина, хватит уже нас "вабити" (шучу, продолжай)", "Огонь, который не потушить", "Огненная дама", "Вышла из моря русалочка", - пишут под фото.
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль исполнит Гимн Украины во время торжеств ко Дню Независимости.
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