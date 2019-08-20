"Латексная королева": MARUV раздвинула ноги и показала свой жезл (фото)
10:26, 20 августа 2019Звезды
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Подписчики отреагировали на фото с восторгом.
MARUV эпатировала подписчиков новым откровенным образом / фото instagram.com/maruvofficial
Популярная украинская певица MARUV вновь эпатирует публику экстраоткровенными образами.
В своем Instagram певица опубликовала сери фото, на которых она позирует в черном латексном комбинезоне с откровенным декольте. Дополняют образ высоченные каблуки, воротник в средневековом стиле и выложенные из страз слезы на лице. На снимках MARUV позирует с черным жезлом.
instagram.com/maruvofficial
"Королевское настроение и бриллиантовые слезы", - подписала фото артистка.
Подписчики отреагировали на фото с восторгом.
"Латексная королева", "Маркиза дьяволов", "Лучший твой фотосет", "Роскошный образ", "Богиня спустилась с небес", "На это можно смотреть вечно", "Секс-бомба", "Шикарная", - пишут в комментариях под фото.
instagram.com/maruvofficial
Как сообщал УНИАН, в сети обсуждают страстный поцелуй MARUV с танцовщицей на концерте в Монако.
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