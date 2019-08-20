"Латексная королева": MARUV раздвинула ноги и показала свой жезл (фото)

Подписчики отреагировали на фото с восторгом.

Популярная украинская певица MARUV вновь эпатирует публику экстраоткровенными образами.

В своем Instagram певица опубликовала сери фото, на которых она позирует в черном латексном комбинезоне с откровенным декольте. Дополняют образ высоченные каблуки, воротник в средневековом стиле и выложенные из страз слезы на лице. На снимках MARUV позирует с черным жезлом.

"Королевское настроение и бриллиантовые слезы", - подписала фото артистка.

Подписчики отреагировали на фото с восторгом.

"Латексная королева", "Маркиза дьяволов", "Лучший твой фотосет", "Роскошный образ", "Богиня спустилась с небес", "На это можно смотреть вечно", "Секс-бомба", "Шикарная", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, в сети обсуждают страстный поцелуй MARUV с танцовщицей на концерте в Монако.