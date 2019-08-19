цей матеріал доступний українською

Горячий поцелуй MARUV с девушкой попал на фото

15:27, 19 августа 2019
Звезды
267 0
MARUV умеет эпатировать публику / instagram.com/super.ru

Читайте также"Теряет свою изюминку": новое фото Ани Лорак рассорило сеть

Во время выступления певица страстно прильнула к танцовщице. "Недавно Светлана Лобода после концерта в Монако порадовала поклонников танцами на столе на собственном афтепати, а теперь пришла очередь ее коллеги MARUV. 27-летняя артистка устроила на сцене шоу, откровенности которого позавидовала бы Майли Сайрус. Во время исполнения одного из своих хитов девушка, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу", - сообщается в Instagram Super.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль снялась в откровенном купальнике, буквально "подорвав" сеть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#MARUV