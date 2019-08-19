Горячий поцелуй MARUV с девушкой попал на фото

Во время концерта исполнительница страстно прильнула к танцовщице.

В сети обсуждают страстный поцелуй эпатажной украинской певицы MARUV (Анны Корсун) с танцовщицей на концерте в Монако.

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Во время выступления певица страстно прильнула к танцовщице. "Недавно Светлана Лобода после концерта в Монако порадовала поклонников танцами на столе на собственном афтепати, а теперь пришла очередь ее коллеги MARUV. 27-летняя артистка устроила на сцене шоу, откровенности которого позавидовала бы Майли Сайрус. Во время исполнения одного из своих хитов девушка, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу", - сообщается в Instagram Super.

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