Горячий поцелуй MARUV с девушкой попал на фото
В сети обсуждают страстный поцелуй эпатажной украинской певицы MARUV (Анны Корсун) с танцовщицей на концерте в Монако.
Читайте также"Теряет свою изюминку": новое фото Ани Лорак рассорило сеть
Во время выступления певица страстно прильнула к танцовщице. "Недавно Светлана Лобода после концерта в Монако порадовала поклонников танцами на столе на собственном афтепати, а теперь пришла очередь ее коллеги MARUV. 27-летняя артистка устроила на сцене шоу, откровенности которого позавидовала бы Майли Сайрус. Во время исполнения одного из своих хитов девушка, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу", - сообщается в Instagram Super.
Судя по всему, воздух столицы казино и развлечений, ставшей любимым местом отдыха определенной части россиян, как-то особенно влияет на целомудренный русский дух. Недавно Светлана Лобода после концерта в Монако порадовала поклонников танцами на столе на собственном афтепати, а теперь пришла очередь ее коллеги Maruv. 27-летняя артистка устроила на сцене шоу, откровенности которого позавидовала бы Майли Сайрус. Во время исполнения одного из своих хитов девушка, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу. #maruv #monaco #lgbt Как вам такой перфоманс Maruv?
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль снялась в откровенном купальнике, буквально "подорвав" сеть.