Умер создатель фильма про кролика Роджера

Ричард Уильямс умер в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле.

В пятницу, 16 августа, скончался британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс, который придумал кролика Роджера.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Уильямс умер в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле. В последние годы режиссер страдал от рака.

Ричард Уильямс наиболее известен как режиссер фильма «Кто подставил кролика Роджера», который вышел в 1988 году. За работу над фильмом Уильямс удостоен двумя наградами «Оскар». Кроме того, Уильямс получил «Оскар» за короткометражку «Рождественская песня».

Достижения мультипликатора за «Кролика Роджера» и за короткометражный анимационный фильм «Маленький остров» отметила также престижная британская киноакадемия (BAFTA).

Уильямс также работал над фильмами «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит новый удар».

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе умер американский актер Питер Фонда.