Можно купить остров: рейтинг топ-10 цен на рекламу у знаменитостей в Instagram

Кайли Дженнер, занявшая первое место в рейтинге, зарабатывает почти 1,3 миллиона долларов за один рекламный пост.

В эпоху соцетей для многих знаменитостей и блогеров Instagram стал дополнительным или даже основным способом заработка. При этом суммы, которые можно заработать с помощью рекламы в соцсети по-настоящему удивляют.

Сервис Hopper HQ ежегодно составляет рейтинг знаменитостей по цене одного их поста в Instagram.

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Так, первое место в рейтинге занимает светская львица и владелец косметического бренда Кайли Дженнер. Она же является второй в списке самых богатых знаменитостей Forbs. Один рекламный пост в ее аккаунте стоит почти 1,3 миллиона долларов.

Второе место занимает американская певица и актриса Ариана Гранде - пост в ее Instagram стоит 996 тысяч долларов. На третьем месте расположился футболист Криштиану Роналду $975 тысяч долларов.

4 место - звезда реалити-шоу Ким Кардашьян (910 тысяч долларов). На пятом - певица и актриса Селена Гомес (886 тысяч долларов).

Шестое место занял актер Дуэйн Джонсон с ценником 882 тысячи долларов. За ним в рейтинге - певицы Бейонсе (785 тысяч долларов) и Тейлор Свифт (748 тысяч долларов).

Девятое и десятое место разделяют футболист Неймар да Силва и певец Джастин Бибер с 722 тысячами долларов за пост.

Отметим, что за 500 тысяч долларов можно, например, купить небольшой остров в Карибском море.