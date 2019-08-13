Бледная MARUV показала фото со съемок "Танцев со звездами"

Исполнительница поделилась кадрами с бэкстейджа съемок "Танцев со звездами".

Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась кадрами со съемок шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", в котором она принимает участие.

Читайте такжеВ сети появились пляжные фото Кати Осадчей

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала два снимка, на которых она предстает в сексуальном образе, "изюминка" которого - аристократическая бледность.

MARUV облачилась в латексное одеяние, которое разбавила одеждой с анималистическим принтом. Пикантности образу певицы добавляет и ретро-прическа с ультрамодными заколками.

Напомним, в четверг, 8 августа, стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танци со звездами".