Бледная MARUV показала фото со съемок "Танцев со звездами"
21:55, 13 августа 2019Звезды
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Исполнительница поделилась кадрами с бэкстейджа съемок "Танцев со звездами".
MARUV принимает участие в "Танцах со звездами" / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась кадрами со съемок шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", в котором она принимает участие.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала два снимка, на которых она предстает в сексуальном образе, "изюминка" которого - аристократическая бледность.
MARUV облачилась в латексное одеяние, которое разбавила одеждой с анималистическим принтом. Пикантности образу певицы добавляет и ретро-прическа с ультрамодными заколками.
instagram.com/maruvofficial
Напомним, в четверг, 8 августа, стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танци со звездами".
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