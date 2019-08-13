Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу разрыва с Майли Сайрус
11:00, 13 августа 2019Звезды
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Сбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой.
Сайрус и Хемсворт были женаты 8 месяцев / Instagram Лиам Хемсворт
Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал официальный комментарий по поводу расставания со своей женой - певицей Майли Сайрус.
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На своей странице в Instagram он разместил пост, в котором обратился к поклонникам.
"Просто хочу вам сказать, что мы с Майли недавно разошлись, и я ей желаю здоровья и счастья. Все это - очень личное дело, и я не буду давать никаких комментариев для журналистов и любых СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ошибочными. Мир и любовь", - отметил актер.
Как сообщал УНИАН, сбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой.
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