Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу разрыва с Майли Сайрус

Сбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой.

Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал официальный комментарий по поводу расставания со своей женой - певицей Майли Сайрус.

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На своей странице в Instagram он разместил пост, в котором обратился к поклонникам.

"Просто хочу вам сказать, что мы с Майли недавно разошлись, и я ей желаю здоровья и счастья. Все это - очень личное дело, и я не буду давать никаких комментариев для журналистов и любых СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ошибочными. Мир и любовь", - отметил актер.

Как сообщал УНИАН, сбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой.