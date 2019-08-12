Сбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой (фоторепортаж)

Папарации смогли сфотографировать женщин во время совместного отдыха в Италии на озере Комо.

Американскую певицу Майли Сайрус заметили целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер после того, как стало известно о ее расставании с супругом - австралийским актером Лиамом Хемсвортом.

Читайте также"Зачем столько фотошопа?": Лорак разочаровала сеть "маской" вместо лица (фото)Об этом сообщает Daily Mail.

Папарации смогли сфотографировать женщин во время совместного отдыха в Италии на озере Комо. На снимках можно увидеть, что Сайрус и Картер вместе загорают у бассейна, держатся за руки и целуются.

Как отмечает издание, 30-летняя Картер также недавно рассталась со своим бойфрендом - диджеем, манекенщиком и участником реалити-шоу Броди Дженнером.