Звезда реалити-шоу прошлась "голой" по вокзалу в Лондоне (фото)

Девушка везла с собой чемодан, на котором сверху лежал пиджак.

Английская звезда реалити-шоу Geordie Shore 23-летняя Хлоя Ферри появилась на вокзале в Лондоне в «голом» наряде.

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Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что накануне девушка посетила вечеринку в прозрачном обтягивающем боди, создающем впечатление полной обнаженности тела.

Издание сообщает, что на вечеринке звезда забыла свои туфли на высоких каблуках, поскольку по вокзалу она шла во вьетнамках. При этом девушка везла с собой чемодан, на котором сверху лежал пиджак.

Как сообщал УНИАН, в сеть попали фото обнаженной супер-модели и легендарного экс-ангела Victoria's Secret Хайди Клум.