В сеть попали фото легендарного экс-"ангела" Victoria's Secret с обнаженной грудью

Хайди Клум была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret.

В сеть попали фото обнаженной супер-модели и легендарного экс-ангела Victoria's Secret Хайди Клум.

Снимки опубликовал канал redcarpetmood.

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На фотографиях модель позирует на берегу полностью обнаженной. На снимках можно увидеть голую грудь Клум, которая сейчас отдыхает со своим мужем.

Отметим, что Хайди Клум была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret: она прослужила в компании с 1999 по 2019 год. У модели есть четверо детей.

Как сообщал УНИАН, 46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда. Для Хайди Клум это уже третий брак.