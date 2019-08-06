Стали известны имена еще двух участников нового сезона "Танцев со звездами" (видео)
13:21, 06 августа 2019Звезды
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Далее символ шоу золотой дискобол направился к певице TAYANNA, тренеру "Голос. Дети" Дзидзьо, телеведущему Богдану Юсипчуку и звезде студии "Квартал 95" Елене Кравец.
Полиграф Шарикоff и Анна Ризатдинова стали участниками шоу "Танцы со звездами" / фото пресс-служба 1+1
Стали известны мена еще двух звездных участников шоу "Танцы со звездами". Певец Полиграф Шарикoff, более известный как Серега, и чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова принимают танцевальный вызов.
Об этом сообщается на официальной странице шоу.
Далее символ шоу золотой дискобол направился к певице TAYANNA, тренеру "Голос. Дети" Дзидзьо, телеведущему Богдану Юсипчуку и звезду студии "Квартал 95" Елене Кравец.
Полиграф Шарикоff и Анна Ризатдинова составят конкуренцию на паркете Виктории Булитко, Людмиле Барбир, Владимиру Остапчуку, Михаилу Кукуюку, Надежде Матвеевой, Алексею Яровенко, Ксении Мишиной, Даниелю Салему и MARUV.
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