Стали известны имена еще двух участников нового сезона "Танцев со звездами" (видео)

Далее символ шоу золотой дискобол направился к певице TAYANNA, тренеру "Голос. Дети" Дзидзьо, телеведущему Богдану Юсипчуку и звезде студии "Квартал 95" Елене Кравец.

Стали известны мена еще двух звездных участников шоу "Танцы со звездами". Певец Полиграф Шарикoff, более известный как Серега, и чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова принимают танцевальный вызов.

Об этом сообщается на официальной странице шоу.

Далее символ шоу золотой дискобол направился к певице TAYANNA, тренеру "Голос. Дети" Дзидзьо, телеведущему Богдану Юсипчуку и звезду студии "Квартал 95" Елене Кравец.

Полиграф Шарикоff и Анна Ризатдинова составят конкуренцию на паркете Виктории Булитко, Людмиле Барбир, Владимиру Остапчуку, Михаилу Кукуюку, Надежде Матвеевой, Алексею Яровенко, Ксении Мишиной, Даниелю Салему и MARUV.