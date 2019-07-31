Эпатажная MARUV стала участницей "Танцев со звездами" (видео)

Артистка передала эстафету дальше певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и участнику группы "Время и Стекло" и MOZGI и тренеру "Голосу.Діти" Позитиву.

Ими стали новый темпераментный и горячий ведущий "Одруження наосліп" Даниэль Салем и эпатажная певица MARUV.

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Сначала #танціззіркамиchallenge от магического дискобола принял Даниэль, который в своем видео заинтриговал поклонников, кто из украинских артистов может стать следующим. В мыслях ведущего промелькнули образы танцующих певиц, передает ТСН.

Уже после зрителям стало известно, что главный символ взрывного сезона прикатился к певице MARUV, которая готова была принять эстафету и пообещала всем встретиться на паркете. Артистка передала эстафету дальше певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и участнику группы "Время и Стекло" и MOZGI и тренеру "Голосу.Діти" Позитиву.